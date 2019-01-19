3.9 ملايين سيارة مبيعات «رينو» 2018

المصدر: باريس - وكالات

ارتفعت مبيعات «رينو إس إيه» بأكثر من 3% في 2018، مدفوعة جزئياً من عمليات الدمج مع العلامات التجارية الصينية «جينبي» و«هوا سونغ».

وقالت مجموعة السيارات الفرنسية إن المبيعات العالمية ارتفعت 3.2% لتصل إلى 3.9 ملايين سيارة، على الرغم من العام الصعب بالنسبة لشركات صانعي السيارات التي تأثرت بالنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وإدخال معايير جديدة لاختبار الانبعاثات في أوروبا وارتفاع شعبية وسائط النقل البديلة.

وقال «أوليفييه مورغويت» نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات «رينو»: نمو المبيعات في روسيا والبرازيل وأفريقيا يعوض تقريباً جميع الرياح المعاكسة الاقتصادية والجيوسياسية خارج أوروبا.

وتستهدف «رينو» تحقيق زيادة طفيفة في المبيعات في 2019، مع تسارع واضح في النصف الثاني من العام، عندما ستقدم عدة موديلات جديدة، بما في ذلك نسخة مجددة من سيارة كليو الرائدة.