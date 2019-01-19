شركات عالمية تواجه الركود المتوقع بخفض النفقات وتقليل العمالة

المصدر: نيويورك- وكالات

تتجه شركات عالمية، إلى تخفيض الوظائف وترشيد النفقات خلال العام الجاري، لمواجة الركود المتوقع في الاقتصاد العالمي.

وكشف «إيلون ماسك» المدير التنفيذي لـ «تسلا» عن تخفيض الشركة قوتها العاملة بدوام كامل بحوالي 7%. وأضاف: «تسلا» بحاجة لتقليص تلك الوظائف مع زيادة معدل إنتاج «موديل 3»، وإجراء العديد من التحسينات الهندسية التصنيعية في الأشهر المقبلة، حيث كان العام الماضي هو الأكثر تحديًا في تاريخ تسلا.

وعقب التصريحات انخفض سهم «تسلا» بنسبة 7.1% إلى 322.5 دولار.

وتتجه شركة «علي بابا» لتأجيل بعض عمليات التعيين لديها، وخفض الإنفاق على السفر، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين. وقالت مصادر لـ «بلومبرغ» إن الشركة تخطط لإبلاغ بعض المتقدمين لوظائفها بأنهم لن يمكنهم بدء العمل إلا بعد بدء العام المالي الجديد في أبريل المقبل، مؤكدة في الوقت نفسه على أن عملية التعيين في الوظائف الشاغرة تراجعت.

وأكدت أنه تم فرض قيود على أسعار رحلات الطيران على درجة رجال الأعمال. وخفضت أكبر الشركات الموردة لـ«آبل» «فوكسكون تكنولوجي جروب» آلافاً من العمالة الموسمية في الصين في وقت مبكر بحوالي شهر عن المعتاد، ومنذ أكتوبر سرحت الشركة حوالي 50 ألفاً من العاملين.