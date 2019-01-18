تطبيقات ذكية لرفع مبيعات «جيب»

المصدر: ديربورن - د ب أ

لجأت مجموعة «فيات كرايسلر» الإيطالية الأمريكية لصناعة السيارات، إلى تطبيقات خدمات النقل الذكي، لتعزيز مبيعات سياراتها الأفضل مبيعاً «جيب» من خلال إطلاق برنامج تجريبي لمدة 3 شهور بالتعاون من شركة خدمات النقل الذكي الناشئة «تورو» وخدمة اشتراك تجريبي لأصحاب سيارات «جيب».

وتعاقدت «فيات كرايسلر» مع مجموعة من أصحاب سيارات جيب لتأجير سياراتهم للراغبين في استخدامها من خلال شركة «تورو» والتي تتيح استئجار 350 ألف سيارة متاحة لمن يحتاج إلى سيارة، لكنه غير قادر على دفع أقساط شرائها.

كما وقعت «فيات كرايسلر»، عقداً مع شركة تأجير السيارات «أفيز بادجيت جروب»، لتوفير خدمة اشتراك لمدة 3 أشهر تسمح لأصحاب سيارات جيب باستبدال سيارات أخرى بها من إنتاج الشركة الأمريكية مثل الشاحنة الخفيفة «رام» أو السيارة «دودج تشالنجر» حسبما نقل «موتور تريند» عن تيم كونسيكيس رئيس قطاع سيارات «جيب» في أمريكا مشيراً إلى أن كلا البرنامجين سيبدأ الأسبوع المقبل.