زيادة مبيعات «أودي» أبوظبي 6.8% في 2018

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت أودي أبوظبي نمواً بنسبة 6.8% خلال عام 2018 في ظل ظروف سوق تنافسية. وجاء النمو مدفوعًا في مجمله بزيادة الطلب على طرازات أودي الجديدة.

وقال مارك أوستن، المدير العام في أودي أبوظبي: كان عام 2018 مليئًا بالتحديات بالنسبة لسوق السيارات في الإمارات، ويعد النمو الذي حققناه إنجازًا كبيرًا لأودي أبوظبي خلال هذه الفترة. وقد أبرزت المركبات الجديدة من أودي في عام 2018 فلسفة الشركة المتمثل بالتقدم عبر التكنولوجيا.

واستثمرت أودي أبوظبي مؤخراً 100 مليون درهم لإنجاز وكالة حديثة في منطقة المصفح، على مساحة 28500 متر مربع كجزء من استراتيجية النمو الخاصة بها في العاصمة. وقال اوستن: يقترب موعد إطلاق المركبة أودي إي-ترون كأول سيارة رياضية متعددة الأغراض كهربائية بالكامل من أودي.