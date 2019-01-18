كوريا الجنوبية تستهدف إنتاج 6.2 ملايين سيارة هيدروجينية 2040

المصدر: سيئول- د ب أ

كشفت الحكومة الكورية الجنوبية أمس عن مسودة خطة اقتصادية تستهدف التوسع في استخدام الطاقة الهيدروجينية مصدراً متجدداً ونظيفاً للطاقة، حيث تتركز هذه الخطة على تشجيع السيارات صديقة البيئة وتكنولوجيا خلايا الوقود التي يمكن أن تضيف إلى الاقتصاد الكوري الجنوبي نحو 43 تريليون وون (38.2 مليار دولار) بحلول 2040.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن الاقتصاد الكوري، وهو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، سيتوسع في استخدام الهيدروجين أحد أكثر العناصر توافراً في الطبيعة لكي يحل محل مصادر الطاقة التقليدية غير المتجددة والملوثة للبيئة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك إنتاج 6.2 ملايين سيارة تعمل بخلايا الوقود التي تعتمد على الهيدروجين وقوداً ولا تصدر عنها انبعاثات ضارة للبيئة.