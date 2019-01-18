بيع 2 مليون سيارة كهربائية في العالم 2018

المصدر: كولونيا - د ب أ

أكدت دراسة ألمانية أن الطلب على السيارات الكهربائية والهجين تزايد على مستوى العالم، ليصل إلى 2.1 مليون سيارة خلال العام المنصرم.

وبحسب الدراسة التي أعدها معهد CAM بمدينة بيرغيش غلادباخ، وصلت نسبة مبيعات السيارات الكهربائية والهجين 4.2% من إجمالي مبيعات السيارات في العالم.

وتوقع شتيفان براتسل، المشرف على الدراسة، استمرار تزايد المبيعات لتصل إلى 2.7 مليون سيارة كهربائية العام الجاري.

وأوضح الباحثون أن الصين لا تزال القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا التزايد حيث تمثل الجمهورية الشعبية 60% من إجمالي الطلب على السيارات الكهربائية.

وقال براتسل إن نحو مليون و 202 ألف سيارة كهربائية بيعت في الصين العام الماضي.

وأشار براتسل إلى أن حصة الصين في سوق السيارات الكهربائية ارتفعت إلى 4.5% متوقعاً أن تستمر مشتريات الصينيين من السيارات الكهربائية في التزايد لتصل العام الجاري إلى 1.6مليون سيارة.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى 361 ألف سيارة وهو ما يعادل 2.1 % من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في العالم.

وجاء في الدراسة أن سيارة «تيسلا» الكهربائية الجديدة كانت العامل الرئيسي في تزايد هذه المبيعات.

وكانت النرويج أكثر دول أوروبا شراء للسيارات الكهربائية حيث اشترى مواطنوها 73 ألف سيارة منها العام الماضي.