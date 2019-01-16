تحالف جزئي بين «فولكسفاغن» و«فورد»

المصدر: ديترويت - د ب أ

أعلنت شركتا فولكسفاغن الألمانية وفورد الأمريكية، اقتصار تحالفهما مبدئياً على قطاع الشاحنات التجارية الخفيفة.

وأوضح كل من هربرت ديس رئيس فولكسفاغن، وجيم هاكيت رئيس فورد في ديترويت، أمس، أن الخطوة الملموسة الأولى في التعاون بين الجانبين ستتمثل في التطوير المزمع لشاحنات وسيارات بيك آب متوسط الحجم اعتباراً من 2022.

وأشارت توقعات الاثنين إلى بدء تحسّن نتائج التشغيل من 2023، كما لفتا إلى أنه من غير المزمع ربط رأس المال بين الشركتين، وتابعا أن الجانبين يدرسان التعاون في صناعة السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة وخدمات التنقل.

ووصل إجمالي مبيعات الشركتين من الشاحنات التجارية الخفيفة العام الماضي إلى نحو 1.2 مليون سيارة.