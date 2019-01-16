سيارة كهربائية رياضية من «إنفينيتي»

تعرض شركة إنفينيتي وللمرة الأولى في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات 2019 السيارة إنفينيتي QX انسبيريشن التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) من الحجم المتوسط والتي تمثل باكورة المركبات الكهربائية كلياً من العلامة التجارية.

وبكونها شركة تتمتع بتفوق تكنولوجي وإبداعات في عالم المحركات كجزء جوهري من أعمالها، تنطلق الشركة نحو عالم السيارات الكهربائية التي تعتبر الخطوة الطبيعية التالية بالنسبة لإنفينيتي، وتشير دراسات تصميم إنفينيتي QX انسبيريشن إلى خطط العلامة التجارية لتدشين مجموعة من المركبات الكهربائية عالية الأداء التي تعِد بتقديم أداء قوي مع تعزيز ثقة السائق بالمدى التشغيلي للمركبة الكهربائية. دبي - البيان