«أودي» ترتقي بمفهوم الترفيه في السيارات

قدمت أودي مفهوماً جديداً للترفيه داخل السيارة في معرض الإلكترونيات المخصصة للمستهلكين في لاس فيجاس.

ففي المستقبل، سيتمكن ركاب المقعد الخلفي من الاستمتاع بالأفلام وألعاب الفيديو والمحتوى التفاعلي بشكل أكثر واقعية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي. وقدمت أودي - العلامة المميزة في عالم السيارات الراقية - تكنولوجيا تتيح مواءمة المحتوى الافتراضي مع حركات السيارة في الوقت الفعلي.

فعلى سبيل المثال عندما تنعطف السيارة ناحية اليمين، تفعل السفينة الفضائية التي يراها الراكب الشيء نفسه.

يُذكر أن أودي شاركت من خلال شركة تابعة لها - أودي إلكترونيكس فنتشر - في تأسيس شركة ناشئة باسم هولورايد ، تتولى الترويج التجاري لهذه الفئة من أنظمة الترفيه عبر منصة مفتوحة ستكون متوفرة لجميع صانعي السيارات ومطوري المحتوى في المستقبل. دبي - البيان