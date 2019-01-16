تراجع مبيعات المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول - د ب أ

تراجعت مبيعات المركبات التجارية المستوردة في كوريا الجنوبية 38% سنوياً خلال الشهر الماضي في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية.

وتراجع عدد المركبات التجارية الجديدة المستوردة التي تم ترخيصها في كوريا الجنوبية الشهر الماضي إلى 283 مركبة مقابل 390 مركبة في الشهر نفسه من العام السابق، بحسب بيانات اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية.

ونفلت وكالة يونهاب الكورية عن متحدثة باسم «فولفو تراكس» للشاحنات القول إن صناعة التشييد تواجه تباطؤاً في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة نحو مشروعات تجديد المناطق السكنية القائمة بدلاً من بناء شقق ومنازل جديدة. وهذا أدى إلى تراجع الطلب على المركبات التجارية مثل الشاحنات الثقيلة.