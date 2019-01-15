«هيونداي» تطور تقنية لمساعدة السائقين ذوي الإعاقة السمعية

المصدر: دبي-البيان

كشفت مجموعة هيونداي موتور، عن تقنية مبتكرة، تساعد السائقين الذين يعانون من إعاقة في السمع، تقوم من خلال تبديل الأصوات المحيطة بهم بإشارات تنبيه مرئية، أو لمسية، بالاستناد إلى أجهزة استشعار متقدمة وتقنية الذكاء الاصطناعي، ما يتيح لهم «سماع» حركة المرور من حولهم.

وتوظّف هذه التقنية نظامين منفصلين للمساعدة في القيادة، يعملان معاً بالتزامن، نظام التحويل الصوتي المرئي، ونظام التحويل الصوتي اللمسي.

ويستخدم النظامان، الذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط الصوتية الموجودة خارج السيارة، ثم يُحدثان اهتزازات في عجلة قيادة السيارة، ويعرضان رسوماً توضيحية أمام نظر السائق، لتنبيهه تجاه ما يدور حوله مما يمكن للنظامين استشعاره. وتشمل التجهيزات الخاصة بالتقنية المبتكرة هذه، تزويد المقود بمصابيح LED متعددة الألوان، تشير إلى معلومات ملاحية، يهمّ السائق معرفتها أثناء القيادة.