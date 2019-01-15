تراجع مبيعات السيارات بالصين

المصدر: شنغهاي - (رويترز)

قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أمس، إن شركات السيارات ستواجه منافسة أشد هذا العام بعد عام صعب في 2018 حين انكمشت أكبر سوق للسيارات في العالم للمرة الأولى في أكثر من 20 عاماً.

وحذرت شركات مثل جيلي صينية المنشأ وجاجوار لاندروفر أكبر شركة سيارات بريطانية بشأن مبيعات 2019 في الصين، التي تعاني بالفعل جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال الاتحاد، إن مبيعات السيارات في الصين نزلت 13 % في ديسمبر، منخفضة بذلك للشهر السادس على التوالي، لتسجل المبيعات السنوية 28.1 مليوناً بانخفاض 2.8 % عن العام السابق.

في المقابل كانت التوقعات لنمو المبيعات 3 % في 2018، وهو أول انكماش في سوق السيارات في الصين منذ التسعينيات.