700 مليون جنيه تسوية مع مستورد مرسيدس في مصر

المصدر: القاهرة - رويترز

أعلنت وزارة المالية المصرية أمس عن إنهاء نزاع بأكثر من 700 مليون جنيه (39.2 مليون دولار) بين مصلحة الجمارك وشركة مستوردة لسيارات مرسيدس بشأن تقييم أسعار السيارات.

وأضاف بيان الوزارة أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التابعة لمجلس الوزراء أصدرت قراراً بتسوية وإنهاء النزاع القائم، ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل.

كان ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج في مرسيدس بنز الألمانية زار مصر الأسبوع الماضي، حيث التقى رئيس الوزراء وأعلن عن نية شركته استئناف إنتاج السيارات في مصر قريباً.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 1.1 مليار دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر من 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.