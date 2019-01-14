«جيلي» تستدعي 89657 سيارة لعيب في مضخات الوقود

المصدر: بكين - د ب أ

أعلنت الهيئة المنظمة للسوق في الصين أمس أن شركة «جيلي هولدينج» الصينية لصناعة السيارات تقدمت بطلب لاستدعاء 89657 سيارة، بسبب عيب في مضخات الوقود.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن إدارة تنظيم السوق في بيان القول: إن «جيلي» قررت استدعاء 42216 سيارة من طرازي «جيلي فيجن» و «جي سي 7» تم تصنيعها في الفترة من 7 أكتوبر 2010 حتى 7 يوليو 2012.

وأضافت الإدارة أنه من المقرر أيضاً استدعاء 47441 سيارة «إي سي 7» إنتاج الفترة من 5 يوليو 2011 و31 مايو 2012.

يشار إلى أن العيب في مضخات الوقود يمكن أن يسبب توقف السيارة بشكل مفاجئ.