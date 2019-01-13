«جنرال موتورز» تلغي السيارات الهجينة وتتجه إلى «الكهربائية»

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت «جنرال موتورز» اعتزامها التوقف عن إنتاج السيارات الهجينة والاتجاه إلى السيارات الكهربائية بالكامل.ويقصد بالسيارات المهجنة السيارات التي تعمل باستخدام نوعين من الطاقة وغالباً ما يكونا طاقة الوقود التقليدية والطاقة الكهربائية.

وأعلن مارك رويس، الرئيس التنفيذي للشركة عن أن السيارة المهجنة «شيفروليه فولت» ستكون أولى ضحايا هذا الاتجاه الجديد حيث ستتوقف الشركة عن إنتاجها.ووفقاً لشبكة «فوكس نيوز» أمس كشف رويس عن منصة كهربائية ستخصصها الشركة لإنتاج الجيل الثالث من سياراتها الكهربائية موضحاً أن السيارة «كاديلاك» ستقود هذا الجيل الذي يتميز باعتماده على الطاقة الكهربائية .

وأفاد روس بأن الشركة تخطط أيضاً لطرح 20 سيارة كهربائية أخرى بخلاف «كاديلاك» في الأسواق العالمية بحلول 2023 مع التركيز بصفة خاصة على الصين باعتبارها من الدول التي تشجع استخدام التقنيات في السيارات.