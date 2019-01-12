«فيات كرايسلر» تستدعي 1.6 مليون سيارة بسبب الوسائد الهوائية

المصدر: روما - د ب أ

استدعت «فيات كرايسلر» أكثر من 1.6 مليون سيارة في أنحاء العالم لاستبدال وحدات نفخ الوسائد المواجهة للمقاعد الأمامية من إنتاج شركة «تاناكا» اليابانية، نظراً لأنها قد تنطوي على خطورة.وتشمل عملية الاستدعاء 1.4 مليون سيارة في الولايات المتحدة وحدها.

ومن الممكن أن تنفجر وحدات نفخ الوسائد الهوائية من «تاناكا» بقوة، ما قد يؤدي إلى انطلاق شظايا نحو السائق والركاب.

وأودت هذه المشكلة الفنية بحياة 23 شخصاً على الأقل، كما أسفرت عن إصابة المئات في العالم.

وتشمل عملية الاستدعاء السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات طراز «جيب رانجلر» التي تم إنتاجها خلال الفترة بين عامي 2010 و2016، وسيارة النقل الخفيف «رام» 3500 موديل 2010 والسيارة «دودج داكوتا» من إنتاج 2010 و2011، وغيرها من السيارات.