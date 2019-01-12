الفطيم تستهل العام بمزيد من العروض على سيارات «هوندا»

المصدر: دبي - البيان

تواصل الفطيم هوندا تقديم المزيد من العروض المجزية لعملائها، حيث تستهل العام الجديد بمنح جميع مشتري سيارات هوندا الجديدة فرصة قيّمة للفوز بجائزة تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم ضمن العرض الترويجي «خطة بلا فائدة».

ولغاية 20 يناير سيتمتع العملاء الذين يشترون سيارة جديدة من «هوندا» بفرصة المشاركة في دولاب الحظ لربح بطاقة الهدايا من الفطيم بقيمة تصل إلى 10 آلاف درهم يمكن استخدامها في العديد من المنافذ الرائدة للبيع بالتجزئة.

ويتوافر عرض «خطة بلا فائدة» الترويجي لدى جميع صالات عرض «الفطيم هوندا» في الإمارات مع خطة تقسيط 5 سنوات دون فائدة.

كما تقدم الفطيم ضماناً لمدة 5 سنوات على عدد كيلومترات غير محدود، وتمويل يصل إلى 100% مع خدمة المساعدة على الطريق لكل السيارات الجديدة، وعقد صيانة يصل إلى 5 سنوات أو 100 ألف كم.