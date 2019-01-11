عالم ألعاب إلكترونية افتراضي لسائقي السيارات

المصدر: إعداد - أشرف رفيق

توقعت العديد من شركات السيارات أن المركبات ذاتية القيادة سوف تسيطر على أسواق مستقبلاً، ولذلك سوف يشعر سائقو تلك السيارات بالملل لأنهم يجلسون خلف عجلات قيادة لا يقودونها.

لهذا السبب استعرضت شركات سيارات عالمية لأول مرة في معرض لاس فيجاس للإلكترونيات الاستهلاكية ألعاباً إلكترونية لتسلية ركاب وقادة السيارات ذاتية القيادة.

وأكثر ما لفت الانتباه بين هذه الألعاب، ما عرضته شركة أودي للسيارات بالتعاون مع شركة ديزني، وهو نظام هلولرايد، الذي يمكن قادة السيارات وركابها من الانتقال إلى عالم افتراضي.

ويقوم الركاب في السيارة بارتداء خوذات تتيح لهم الفرصة للانضمام إلى الرجل الحديدي من المقعد الخلفي للسيارة، ومحاربة عدوه ثانوس ومساعده الشرير صديق.

وتقول الشركة إن هذه اللعبة سوف توفر للركاب شيئاً يفعلونه داخل السيارة التي تسير بمفردها، دون أن يشعروا بالملل.