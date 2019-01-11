مبيعات الصين تساعد «بورشه» في كبح مشكلاتها

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

ساعد ارتفاع مبيعات «بورشه» في الصين والولايات المتحدة شركة السيارات الألمانية الفاخرة، في التغلب على المشكلات التي تواجهها في أوروبا خلال 2018، إلا أن الشركة حذرت أمس من أن الطريق لا يزال وعراً أمامها.

وارتفعت مبيعات الشركة بشكل عام 4% على أساس سنوي، لتصل إلى 256 ألفاً و255 سيارة.

وزادت مبيعات «بورشه» في الصين بنسبة 12%، حيث باعت 80 ألفاً و108 سيارات، ما جعل من الصين أكبر أسواق الشركة، رغم تراجع مبيعات السيارات هناك بشكل عام.

أما في أوروبا، فقد انخفضت مبيعات «بورشه» 4%،وهو ما يشمل انخفاضاً 3% في ألمانيا. وتراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بشكل عام بسبب معاناة شركات السيارات من الخداع الذي مارسه منتجون في ما يتعلق بالكشف عن اختبارات الانبعاثات.