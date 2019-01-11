«رولز-رويس» تحقق أعلى مبيعات في 115 عاماً

المصدر: دبي - البيان

حققت رولز-رويس أعلى معدّل من المبيعات السنوية في تاريخ العلامة الممتد على 115 سنة مع تسليم 4,107 سيارات لعملائها في أكثر من 50 دولة حول العالم عام 2018.

وبموازاة ذلك، عزّزت الشركة ربحيتها وهي تستمرّ في كونها شركة مساهمة ذات قيمة عالية لمجموعة BMW.

وفي عام واحدٍ من الأرقام القياسية المتعددة، تمتّعت دار الفخامة أيضاً بطلب غير مسبوق على إبداعاتها من السيارات المصممة حسب الطلب كما أطلقت سيارة كالينان، رولز-رويس سيارات الدفع الرباعي، والتي حصدت شهرة عالمية. وقال تورستن مولر-أوتفوس، الرئيس التنفيذي للشركة: « 2018 عام الأرقام القياسية وأكثر الأعوام نجاحاً لنا وقد شهدنا نمواً في مناطقنا حول العالم».

وحافظت الأمريكيتان على مكانتهما كأكبر سوق للعلامة وارتفعت المبيعات عبر مختلف المناطق خلال العام مع نمو طلب العملاء.