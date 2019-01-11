فيات كرايسلر تدفع 700 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت مصادر إن فيات كرايسلر ستدفع أكثر من 700 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية ومالكي السيارات التي تعمل بالديزل بسبب مزاعم استخدامها برامج غير مشروعة سمحت لعدد 104 آلاف مركبة بنفث انبعاثات ضارة تفوق المعدل المسموح.

وأضافت أن فيات كرايسلر ستدفع غرامات مدنية 311 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وفي ولاية كاليفورنيا إضافة إلى 75 مليون دولار لولايات تحقق في تخطي الانبعاثات الضارة للمعدل المسموح ومبالغ إضافية للتعويض عن الانبعاثات الزائدة في طرز أقدم و280 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية من ملاك السيارات.

ونفت فيات كرايسلر ارتكاب أي مخالفات وقالت من قبل إنها لم تحاول مطلقاً تصميم برامج للالتفاف حول قواعد الحد من الانبعاثات.