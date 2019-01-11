«فورد» و«فولكسفاغن» تخططان للإعلان عن شراكة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تستعد شركتا فورد وفولكسفاغن للإعلان عن شراكة استراتيجية تشمل قطاعات مثل السيارات الكهربائية والذاتية القيادية، وفق ما أكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس.

وقال المصدر إن الإعلان يمكن أن يصدر الثلاثاء خلال معرض ديترويت للسيارات هذا العام.

ولم تخفِ فولكسفاغن اهتمامها بعربات فورد، لكن المصدر قال لفرانس برس الأربعاء إن الشراكة ستشمل أيضاً السيارات الذاتية القيادة والسيارات الكهربائية.

وقالت المتحدثة باسم فورد جينيفر فليك إن «مذكرة التفاهم مع فولكسفاغن تشمل المحادثات بشأن تعاون محتمل في عدد من القطاعات». وأضافت: «من السابق لأوانه تقديم تفاصيل إضافية في هذا الوقت. نتطلع لتشارك معلومات محدثة قريباً».

وهذه الشراكة الكبيرة إن تمت، ستأتي في وقت يواجه كبار مصنعي السيارات ارتفاع كلفة الفولاذ والألمنيوم بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، ويواجهون أيضاً ضغوطاً متصاعدة للتكيف مع منافسة من سيليكون فالي.

وتزداد أيضاً كلفة تطوير السيارات، فيما يسارع المصنعون إلى إدخال السيارات الذاتية القيادة إلى السوق قبل أوبر ووايمو وتيسلا وسواها. وأعلنت فورد مؤخراً إعادة هيكلة واسعة، تشمل إلغاءً تدريجياً لإنتاج معظم سيارات السيدان والسيارات الصغيرة تقريباً في أمريكا الشمالية وخفض العامل في العالم، وهو ما يقول المحللون إنه يمكن أن يوقف عمل المصانع.

من ناحيتها تعمل فولكسفاغن على تخطي فضيحة انبعاثات محركات الديزل التي أثرت على أرباحها ولطخت سمعتها.