38 % يفضلون السيارات البيضاء

أصدرت شركة «أكسالتا»، تقريرها العالمي السادس والستين الخاص بألوان السيارات، حيث أظهر من جديد تفوق اللون الأبيض على صعيد المركبات الاستهلاكية في عام 2018.
واحتل الأبيض مركز الصدارة بمعدل 38%، يليه اللون الأسود عند 18%، فيما تقاسم اللونان الفضي والرصاصي المركز الثالث بمعدل 12%.
أما على صعيد أسواق السيارات الإقليمية الكبرى، فقد سجل اللونان الأسود والرصاصي تقدماً ملحوظاً، وقفز اللون الأسود بمعدل 5% في الصين، و3% على صعيد القارة الآسيوية، و2% على مستوى كوريا الجنوبية والقارة السمراء.
وقالت نانسي لوكهارت، مدير التسويق العالمي للألوان لدى أكسالتا: «لقد شهدنا في الفترة الماضية اتجاهاً متصاعداً نحو مزيج الألوان الدافئة مع اللون الأسود للتأثير على اللون الأبيض ذي الحضور العالمي الكبير.».