مصر تطلق خدمة مشاركة السيارات

المصدر: القاهرة - د ب أ

انطلقت في مصر أول مرة خدمة مشاركة السيارات بشكل يتيح قيادة العديد من السيارات من دون الحاجة إلى دفع الكثير من المال لتملك سيارة.

وتنطلق خدمة مشاركة - إيجار السيارات، عبر موقع إلكتروني، بهدف تحويل فكرة ملكية السيارة بشكل تدريجي من حالتها الحالية إلى فكرة الامتلاك المؤقت (المشاركة)، ما يسمح لأي شخص بالوصول إلى أي سيارة يحتاجها في أي وقت، حيث إن امتلاك سيارة أصبح شيئاً مكلفاً جداً لذلك يتجه بعض الناس إلى «مشاركة السيارات».

وتعد شركة فريندي كار أول موقع إلكتروني في الشرق الأوسط لمشاركة - لإيجار السيارات.