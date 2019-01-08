الصين تحدد مستقبل فولكسفاغن

المصدر: بكين - د ب أ

أعرب هربرت ديس، رئيس مجموعة فولكسفاغن، عن اعتقاده بأن الصين ستلعب دوراً أكبر أهمية بالنسبة للمجموعة مستقبلاً.

وقال ديس أمام صحفيين في بكين أمس «إن مستقبل فولكسفاغن سيتحدد في السوق الصينية».

يذكر أن ديس يتولى بنفسه القيادة الاستراتيجية لأعمال فولكسفاغن في الصين هذا الشهر.

وعزا ديس إعلانه الصين القضية الرئيسية للمجموعة إلى أسباب جاء في مقدمتها التغييرات الكبيرة التي انعكست على أكبر سوق للسيارات في العالم في الوقت الراهن.

وأضاف ديس أن شركات السيارات العالمية ظلت تنقل التكنولوجيا من الخارج إلى السوق الصينية على مدار سنوات وتكسبها الطابع المحلي هناك. وقال إن حركة الابتكارات في الصين صارت تنعكس بشكل مباشر في السوق الصينية».