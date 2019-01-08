هبوط مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا

المصدر: لندن- رويترز

أفادت جمعية منتجي وموزعي السيارات أن مبيعات السيارات الجديدة في بريطانيا في 2018 انخفضت بأسرع وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 10سنوات، متأثرة سلباً جراء تراجع الطلب على الديزل وقواعد أكثر صرامة للانبعاثات وضعف ثقة المستهلكين بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات أولية من الجمعية أن الطلب انخفض نحو 7% العام الماضي إلى 2.37 مليون سيارة وهو أكبر هبوط منذ انخفضت السيارات المسجلة بحدة بنسبة 11.3% في 2008.

وكان هبوط الطلب على سيارات الديزل نحو 30% العامل الرئيس للتراجع.

وتضررت سيارات الديزل منذ فضيحة الغش في قياس الانبعاثات في سيارات من إنتاج فولكسفاغن في 2015 لكن الجمعية حذرت أيضاً من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في مارس يهدد مستقبل القطاع الذي يوظف نحو 850 ألف شخص .