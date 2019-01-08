«تسلا» تشيّد مصنعاً في الصين

المصدر: شنغهاي - أ ف ب

أعلن مؤسس ورئيس شركة «تسلا» الأميركية للسيارات إلون ماسك أمس، الشروع في بناء مصنع للسيارات الكهربائية في شنغهاي سيمنح الشركة منفذاً تاماً إلى السوق الصينية.

وكتب ماسك على تويتر: «إننا متلهفون للشروع اليوم في عملية بناء مصنع تيسلا الضخم في شنغهاي».

وقال: «هدفي إنجاز البناء هذا الصيف والشروع في إنتاج النموذج 3 في نهاية العام وتحقيق حجم إنتاج هائل العام المقبل».

وذكرت وسائل إعلام صينية أن رئيس «تسلا» سيحضر مراسم إطلاق الورشة في شنغهاي.

وصدر الإعلان في وقت وصل وفد أميركي إلى بكين سعياً للتوصل إلى تفاهم يضع حداً للحرب التجارية بين البلدين.

وكانت «تسلا» أعلنت في يوليو عزمها إقامة مصنع يمكنه إنتاج أكثر من 500 ألف سيارة في السنة في الصين، سيكون أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة.