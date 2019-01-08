تحالف «نيسان/رينو» ينفي تعرضه للخطر

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أكد الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» هيروتو سايكاوا أن تحالف الشركة اليابانية مع «رينو» الفرنسية ليس في خطر «على الإطلاق» رغم التوترات التي كشف عنها توقيف كارلوس غصن.

واستبعد سايكاوا في مقابلة أجرتها معه فرانس برس أن يكون التحالف الذي يضم كذلك «ميتسوبيشي موتورز» تضرر جراء توقيف مجلس إدارة نيسان السابق.

وقال «لا أعتقد أنه (التحالف) في خطر على الإطلاق».

ورفض سايكاوا التعليق مباشرة على قضية مؤسس التحالف الذي تم توقيفه في اليابان في 19 نوفمبر للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية وسيمثل غصن أمام المحكمة اليوم في جلسة طالب بعقدها لتوضيح أسباب توقيفه.

وقال سايكاوا «هذه عملية مرتبطة بالنظام (القضائي) الياباني. ليس لدي ما أقوله في هذا الشأن» مضيفاً «أريد فقط التركيز على إعادة استقرار الشركة».

وهز توقيف غصن عالم صناعة السيارات وكشف عن الخلافات ضمن التحالف الذي أسسه بين نيسان ورينو.