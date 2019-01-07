نظام لشحن وصف المركبات الكهربائية آلياً من «هيونداي»

المصدر: دبي - البيان

عرضت «هيونداي» فيديو يُظهر نموذجاً مبتكراً لنظام شحن آلي لاسلكي للمركبات الكهربائية ونظاماً آخر يُستخدم في عملية الصف الآلي لهذه المركبات. ويتيح النظام الراحة للسائقين الذين يواجهون اكتظاظاً في مواقف السيارات ومواقع شحنها في ظلّ تزايد أعداد المركبات الكهربائية. حيث يعمل على نقل هذه المركبات بعد انتهاء شحنها من محطات الشحن.

وستُنقل المركبة تلقائياً إلى محطة شحن لاسلكية خالية عند توجيهها إلى الشحن باستخدام الهاتف الذكي، وعندما تصبح مشحونة بالكامل، فإنها سوف تُنقل إلى مكان آخر شاغر لركنها فيه باستخدام نظام آلي لركن المركبات، ما يسمح بشحن المركبات الأخرى المنتظرة وعندما يستدعي السائق مركبته فإنها سوف تعود آلياً إلى موقع وجوده.

ويجري تنفيذ العملية عن طريق الاتصال المستمر بين المركبة الكهربائية والمرفق الخاص بركن المركبات ونظام الشحن والسائق.