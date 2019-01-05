«تيسلا» تقترب من بيع سيارتها «الفئة 3» في أوروبا

المصدر: واشنطن - د ب أ

ما زالت «تيسلا» عملاق صناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة تترقب الحصول على موافقة السلطات الأوروبية على بيع سيارتها «الفئة 3» الكهربائية في القارة.

وليس من المتوقع أن يعوق ذلك الشركة عن البدء في عمليات التسليم الشهر المقبل، وفقاً لما ذكره مصدر مطلع.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية، عن المصدر أن «تيسلا» تتعاون عن كثب مع السلطات الأوروبية، ومن المتوقع حصول الشركة على الموافقة عقب انتهاء فترة عطلات عيد الميلاد. وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن هذا التوقيت هو الهدف الذي حددته «تيسلا» قبل أشهر.

ووفقاً للوكالة، فإن تسليم سيارات «تيسلا الفئة 3» في أوروبا يمثل أولوية قصوى للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، الذي يستهدف بيع السيارة الكهربائية في أوروبا والصين، في أعقاب تراجع الإعفاءات الضريبية على السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة، بداية من مطلع الشهر الجاري.

وكان ماسك قال في أكتوبر الماضي إنه يسعى إلى توصيل الفئة 3 إلى أوروبا والصين أوائل العام 2019، حيث إن سوق السيارات السيدان أكبر بكثير من أميركا الشمالية. وأعلنت «تيسلا» يوم الأربعاء الماضي عن تراجع مبيعاتها من السيارات الكهربائية في الربع الأخير من العام الماضي. وذكرت الشركة في بيان أن إجمالي ما باعته من هذا النوع من السيارات بلغ نحو 90 ألفاً و700 سيارة منها 63 ألفاً و150 سيارة «الفئة 3».

وبحسب تحليلات محطة «سي إن بي سي»، توقع المحللون أن يصل متوسط المبيعات إلى 64 ألفاً و900 سيارة من «الفئة 3». ويسعى ماسك إلى تحقيق قفزة في سوق السيارات الكهربائية من خلال «الفئة 3».