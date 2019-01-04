«تسلا» تخفض أسعار سياراتها في أميركا

المصدر: واشنطن - (رويترز)

خفضت تسلا أسعار جميع سياراتها في الولايات المتحدة لتعويض التراجع في الإعفاءات الضريبية على السيارات الصديقة للبيئة، في حين لم تتمكن الشركة من تسليم العدد الفصلي المستهدف من الفئة 3، مما دفع أسهمها للانخفاض نحو سبعة بالمئة بسبب المخاوف بشأن مستقبل ربحية الشركة.

وتساءل محللون عما إذا كان خفض السعر ألفي دولار على كل سيارات تسلا يشير إلى تقلص الطلب في الولايات المتحدة، وإن كان سيقضي على الربحية حديثة العهد بالشركة التي لم تحقق أرباحاً سنوية قط.

وفاجأ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا المستثمرين بالوفاء بتعهده تحويل تسلا للربحية في الربع الثالث، للمرة الثالثة فقط على مدى تاريخ الشركة الممتد لخمسة عشر عاماً.

وقالت الشركة، إنها ستبدأ في تسليم الفئة 3 في أوروبا والصين في فبراير. ودخل خفض السعر حيز التنفيذ يوم الأربعاء. وسلمت تسلا 63 ألفاً و150 سيارة من الفئة 3 في الربع الرابع، مما قل عن توقعات المحللين البالغة 64 ألفاً و900 سيارة لكن تسلا قالت إن أعداد السيارات تتوافق مع توقعات السوق.