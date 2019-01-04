موظفو «أودي» يطورون وسائل نقل المستقبل

المصدر: دبي- البيان

يجتمع 23 من موظفي أودي في مساحة عمل مشتركة في برلين، لتطوير مجموعة من نماذج الأعمال ترتبط بالكاد بالسيارات.

وتتألف هذه المجموعة من ثمانية من موظفي أودي المقيمين في برلين، ينضم إليهم 15 موظفاً آخرين في سلسلة من الزيارات مدتها 6 أشهر، يعود الموظفون في نهاية كل زيارة منها إلى أعمالهم ووظائفهم الأساسية في مختلف مواقع الشركة. وتهدف تلك الفرق التي يغطي نشاطها وظائف مختلفة إلى تنفيذ نموذج عمل متطور خلال هذه الأشهر الستة من خلال أعمال التطوير التي تركز على العميل.

يتمحور هدف الورشة إلى ربط الشركة بعالم الشركات الناشئة والعالم الرقمي من أجل تجريب منهجيات عمل جديدة، وتطوير نماذج أعمال وخدمات من شأنها توسيع أو تعزيز مجموعة السيارات التي تنتجها أودي في المستقبل؛ الأمر الذي يدعم الشركة في تحقيق ما تصبو إليه من أن تصبح شركة سيارات رقمية.

تسعى ورشة أفكار أودي من خلال نظام ParkE إلى مواجهة واحد من أبرز التحديات اليومية، التي يواجهها قادة السيارات الكهربية داخل المدن، وهو الافتقار إلى وجود بنية أساسية للشحن عند وصولهم إلى منازلهم، وهو الأمر الأكثر انتشاراً في مساحات إيقاف السيارات تحت الأرض.

يرجع الفضل في ظهور ParkE للنور إلى مشروع ورشة أفكار أودي.