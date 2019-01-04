ارتفاع طفيف لمبيعات «هيونداي موتور» ديسمبر 2018

المصدر: سول - (د ب أ)

أظهرت بيانات ارتفاع مبيعات شركة «هيونداي موتور»، بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017، على خلفية ضعف الطلب الخارجي على السيارات.

وبلغت مبيعات الشركة الشهر الماضي 410326 سيارة، مقابل 408637 سيارة خلال الشهر نفسه من العام قبل الماضي.

وزادت مبيعات «هيونداي» في السوق الكورية الجنوبية الشهر الماضي بنسبة 22% إلى 64361 سيارة، في حين تراجعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 2.8% إلى 345491 سيارة.

وقالت «هيونداي» إن تباطؤ الاقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على السيارات من الصين والولايات المتحدة، أكبر سوقين للسيارات في العالم، قيدا نتائج المبيعات الشهرية.

وزادت المبيعات الإجمالية لسيارات «هيونداي» العام الماضي بنسبة 1.8% سنوياً إلى 4.59 مليون سيارة مقابل 4.51 مليون سيارة في 2017.