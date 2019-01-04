قيادة «مرسيدس جي» في الطين

المصدر: شتوتغارت (د ب أ)

أطلقت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية «مرسيدس بنز»، تسجيل فيديو على موقع الإنترنت «يوتيوب»، لتعليم عشاق السيارة الفارهة، كيفية قيادة سيارتها «مرسيدس الفئة جي»، في الأحوال الجوية الصعبة، والطرق الموحلة.

وبحسب موقع «موتور تريند»، المتخصص في موضوعات السيارات، يمكن لعدد قليل للغاية من السيارات، أن يكون أفضل من السيارة «مرسيدس الفئة جي»، أثناء القيادة على الطرق الوعرة أو في الظروف الجوية السيئة.

وتتولى تقديم فيديو دروس قيادة «مرسيدس جي» على الطرق الموحلة، السائقة المحترفة والمبتكرة في عالم السيارة «جيسي كومبس»، والمشهورة باشتراكها في عروض السيارات «أوفرهولين» و«آول جيرلز جراج». وتم إعادة تصميم الجيل الجديد من السيارة لتصبح أكثر تجهيزاً للسير على الطرق الوعرة.