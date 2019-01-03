«النابودة» تطلق الجيل الجديد من «أودي A6»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «النابودة» عن توافر الجيل الجديد من سيارة «أودي A6» في صالات عرض الشركة بدبي والمناطق الشمالية. وتأتي هذه الخطوة بعد طرح سيارتي أودي A7 وأودي A8 الجديدتين كلياً.

ومع طرحها لسيارة أودي A6 الجديدة، تقدّم شركة أودي الجيل الثامن من سيارتها الفخمة من فئة سيدان التي حققت نجاحاً لافتاً في فئتها، حيث يمزج الطراز الجديد والأنيق بين أحدث التقنيات المتقدّمة والابتكارات الرائدة على مستوى القطاع، كما أنه يتسم بمزايا أكثر تنوّعاً من أي وقتٍ مضى.

وقال علي النابودة، مدير عام أودي النابودة للسيارات: «تمثل أودي A6 سيارة جديدة كلياً ضمن فئتها، خصوصاً أنها تجمع بين أحدث التقنيات الرقمية المتطورة ومستويات الراحة، والأداء الرياضي المميّز، كما ترسي معياراً جديداً من حيث تجارب قيادة السيارات الفاخرة».