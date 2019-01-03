«نيسان» تتبنى التنقّل الذكي

المصدر: يوكوهاما- البيان

تعود «نيسان» للمشاركة في دورة العام 2019 لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية، من خلال عرض يوضح مستقبل التحول نحو التقنيات الكهربائية للقيادة ضمن نهج «التنقل الذكي من نيسان»، في إطار رؤية الشركة للانتقال بعملائها إلى عالم أفضل.

وستركز «نيسان»، من خلال منصتها في المعرض المقام في لاس فيغاس على نهج «التنقل الذكي»، حيث تتضمن مشاركتها عرض منصة تقنية جديدة للتعرف على مفهوم «رؤية اللامرئي»، لتوفير تجربة قيادة جديدة بالكامل من خلال الاتصال بين عدة منصات.

كما تتضمن منصتها الظهور الأول في الولايات المتحدة لسيارة السباقات «نيسان ليف نيسمو» رباعية الدفع الجديدة كلياً.