«تيسلا» تضع قريباً حجر أساس مصنع في شنغهاي

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تيسلا» اعتزامه زيارة الصين قريباً جداً للاحتفال بوضع حجر أساس المصنع الذي تعتزم الشركة الأميركية إقامته هناك.

وكتب ماسك على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس «أتطلع إلى الزيارة قريبا لوضع حجر أساس مصنع جيجافاكتوري شنغهاي»، دون أن يقدم تاريخا محددا للزيارة.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مصنع الصين سيكون حجر زاوية بالنسبة لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية، في إطار مساعيها لاقتحام السوق الصينية وهي أكبر سوق للسيارات في العالم، من خلال إقامة أول مصنع لها خارج الولايات المتحدة في الصين.

وأشارت الوكالة إلى أن المصنع الذي يطلق عليه اسم «جيجا فاكتوري3» سيكون أكبر مشروع صناعي أجنبي في مدينة شنغهاي الصينية، حيث كانت الشركة الأميركية قد حصلت على أكثر من 200 فدان لإقامة المصنع والمنتظر أن تصل تكلفته إلى عدة مليارات من الدولارات.