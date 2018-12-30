«تسلا» تطلب 100 متطوّع لاختبار سياراتها ذاتية القيادة

تبحث شركة «تسلا» عن المزيد من الأشخاص لاختبار نظام «أوتو بايلوت» الجديد بسياراتها، كجزء من تجاربها الكاملة في القيادة الذاتية.

وذكر موقع معنى بشؤون التكنولوجيا والتقنية، أن رئيس الشركة إيلون موسك أرسل بريداً إلكترونياً إلى الموظفين في محاولة للعثور على بضع مئات من المشاركين الداخليين لفترة الاختبار التجريبي للنظام.

ويعد هذا النظام بمثابة جزءاً من استعدادات الشركة لإطلاق «هاردوير 3»، وهو كمبيوتر شبكي عصبي، مصمم لإعطاء السيارات قدرات قيادة ذاتية كاملة.

وأصدر موسك للمرة الأولى دعوة للمختبرين في سبتمبر الماضي، وطلب نحو 100 متطوع للتقدم والانضمام إلى برنامج الاختبار الداخلي، وتكلف حزمة القدرة الكاملة على القيادة الذاتية 8000 دولار على قيمة سعر السيارة نفسها.

وفى رسالته إلى الموظفين، قال موسك إن جميع الموظفين والزبائن، الذين طلبوا الحزمة سيحصلون على ترقية مجانية إلى جهاز «تيسلا أوتوبايلوت هاردوير 3».