إقبال على السيارات الكبيرة في كوريا

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية في كوريا الجنوبية تحول سوق السيارات المحلية إلى اتجاهين مختلفين خلال العام الحالي، مع ارتفاع شعبية السيارات الصالون الكبيرة والسيارة متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، مقابل تراجع الطلب على السيارات الأصغر.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي مبيعات «هيونداي موتور» و«كيا موتورز كورب» و«جي.إم كوريا» و«رينو سامسونغ موتورز كورب» و«سانج يونج موتور» في كوريا الجنوبية خلال أول 11 شهراً من العام الحالي 698326 سيارة بزيادة 3. 0% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت 696403 سيارات.

وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي مبيعات سيارات «إس.يو.في» مثل الطراز الجديد تماماً من السيارة «هيونداي سانتافي» وصل إلى 207269 سيارة، بزيادة 5ر29% عن مبيعات أول 11 شهراً من 2017.