كارلوس غصن يواجه اتهامات جديدة

المصدر: طوكيو - رويترز

يواجه كارلوس غصن، رئيس «نيسان موتورز» المقال، اتهامات جديدة جعلت وضعه يزداد تعقيداً، بعد أن كشف مصدران مطلعان بالشركة إن مزاعم بوجود مخالفات مالية إضافية قدمها مدعون في طوكيو ضد غصن تتركز حول استخدام أموال الشركة لتقديم مدفوعات لرجل أعمال من المعتقد أنه ساعد غصن على تجاوز صعوبات مالية.

وألقى مدعون القبض على غصن للمرة الثالثة يوم الجمعة الماضي، متهمين إياه بخيانة الأمانة بتحميله الشركة خسائر استثمارات شخصية تكبدها. وقال بيان للمدعين إنهم يعتقدون إن غصن حاول في أكتوبر 2008 التعامل مع خسائر من المعتقد أن قيمتها 1.85 مليار ين (16.6 مليون دولار) تكبدها في عقد مقايضة مع بنك لم يفصح البيان عن اسمه.

وأضاف البيان إن شخصاً ساعد في ترتيب خطاب ائتمان لصالح غصن وأن شركة يديرها هذا الشخص تلقت لاحقاً 14.7 مليون دولار من أموال نيسان على أربعة أقساط خلال الفترة بين عامي 2009 و2012 وأن المدفوعات سددت لصالح غصن وذلك الشخص.

وذكرت وسائل إعلام أن غصن نفى عبر محام تحويل خسائر إلى نيسان وأنه أبلغ المحققين بأن أقساط المدفوعات الأربعة كانت لأغراض تجارية مشروعة، من بينها مكافأة على معالجة مشكلات لدى موزعي نيسان في الخارج.