«سيلفرادو إتش.دي» إلى الأسواق

المصدر: ديترويت - د ب أ

بدأت مجموعة «جنرال موتورز»، أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة الأميركية، إنتاج شاحنة الخدمة المتوسطة الجديدة «شيفروليه سيلفرادو إتش.دي»، لتأخذ طريقها إلى الأسواق.

وكانت الشركة كشفت النقاب لأول مرة عن هذه الشاحنة التي يتم إنتاجها في ثلاث فئات، هي «سيلفرادو 4500 إتش.دي»، و«سيلفرادو 5500 إتش.دي»، و«سيلفرادو 6500 إتش.دي»، خلال معرض «نيتا للشاحنات» في مارس الماضي.

ونقل موقع «موتور تريند»، المتخصص في موضوعات السيارات، عن إيد بيبر مدير إدارة الأساطيل في «جنرال موتورز»، القول: «عندما قررنا العودة إلى قطاع شاحنات الخدمة المتوسطة قررنا إنتاج الشاحنة التي يريدها عملاؤنا، واستمعنا إلى احتياجات العملاء لتصميم شاحنة سهلة التحديث والتعديل، سهلة القيادة وسهلة الشراء».