الإفراج عن معاون كارلوس غصن بكفالة

المصدر: طوكيو - وكالات

وافقت محكمة طوكيو على الإفراج بكفالة عن الأميركي غريغ كيلي الذي أوقف يوم 19 نوفمبر مع كارلوس غصن في العاصمة اليابانية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يابانية.

وحدّدت قيمة الكفالة بسبعين مليون ين (حوالي 560 ألف يورو بسعر الصرف الحالي)، وفق ما كشفت القناة العامة «إن إتش كاي» ووكالة كيودو.

وكان كيلي الذي يعدّ الذراع اليمنى لغصن قد وضع في السجن على ذمة التحقيق في العاشر من ديسمبر، لمساعدته غصن على إخفاء جزء من عائداته عن السلطات الناظمة للأسواق المالية يقدّر بخمسة مليارات ين (38 مليون يورو)، وذلك على خمس سنوات من 2010 إلى 2015، بحسب الادعاء.

ويشتبه أيضا في أن الرجل البالغ 62 عاماً ساهم في التلاعب بالإقرارات المالية لغصن لخفضها بين 2015 و2018. وينفي كيلي ارتكابه أي مخالفات. أما كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة «رينو»، فهو يبقى من جهته خلف القضبان بتهمة جديدة محورها خيانة الأمانة، وقد مدّد القضاء فترة حبسه حتّى الأول من يناير 2019.

وتطرّقت دي كيلي، زوجة غريغ، إلى احتمال الإفراج عنه يوم عيد الميلاد، إذ ينبغي أن يخضع لعملية بسبب آلام في العنق».