«تيسلا» تطرح تطبيقاً للتحكم في طقس السيارة عن بعد

المصدر: نيويورك - وكالات

طرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية «تيسلا» تحديثاً لتطبيقها على الهواتف الذكية والذي يضمن لصاحب السيارة الحصول على التدفئة المناسبة عند الدخول إلى سيارته في هذا الطقس الشتوي، إذ يمكنه الآن استخدام التطبيق لتسخين المقاعد في السيارة الكهربائية عن بُعد.

ويحتاج المالك فقط إلى الضغط على هذا الجزء من السيارة داخل التطبيق. وقالت الشركة: «الآن يمكنك استخدام التطبيق لتنشيط المقاعد عن بعد»، ويبدو أنه يمكنك حتى اختيار مدى سخونة المقاعد التي تريدها، حتى تقوم بتحويل سيارتك إلى ساونا على عجلات. وبالإضافة إلى ميزة التسخين عن بعد، طرحت «تيسلا» أيضاً مجموعة من الخيارات الجديدة التي تساعد المالك في التحكم بشكل أفضل في سيارته.