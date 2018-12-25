سيؤول تغرّم «بي إم دبليو» 10 ملايين دولار

المصدر: سيؤول - أ ف ب

أعلنت كوريا الجنوبية أمس أنّها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين دولار على مُصنّع السيارات الألماني «بي إم دبليو» بسبب مماطلته في سحب سيارات تعاني من خلل في محرّكاتها أدّى إلى اشتعال بعض منها.

وقد تصدّرت صور لسيارات «بي إم دبليو» تشتعل فيها النيران أبرز الأخبار في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية هذا الصيف، وأفادت معلومات صحفية بأكثر من أربعين حالة من هذا القبيل. وترفض بعض المواقف أن تُركن فيها سيارات للعلامة الألمانية خشية أن تندلع فيها النيران.

وقد سحبت «بي إم دبليو» أكثر من 170 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات في نظام تبريد أنابيب العوادم، ما تسبّب في بعض الحالات باشتعال المحرّكات.

وأعلنت المجموعة الألمانية في أغسطس عن سحب 480 ألف سيارة من الأسواق الأوروبية وبعض البلدان الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية.