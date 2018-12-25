إيطاليا تدعم مبيعات السيارات الصديقة للبيئة

المصدر: ميلانو - رويترز

وافق البرلمان الإيطالي على إجراءات تتضمن تقديم دعم يصل إلى ستة آلاف يورو (6820 دولاراً) لمن يشتري سيارة جديدة لا تسبب تلوثاً للبيئة بشكل كبير وفرض ضرائب على شراء السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين أو السولار.

وجاءت هذه الإجراءات ضمن موازنة 2019 التي أقرها مجلس الشيوخ أول من أمس وأدخلت هذه الإجراءات تعديلات على القواعد التي اقترحتها الحكومة الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري وأثارت انتقادات من صناعة السيارات.

وحذرت نقابات واتحادات عمالية بقطاع صناعة السيارات من مغبة تطبيق الضريبة المقترحة الجديدة وقالت إنها لن تضر فقط بشركات صناعة السيارات بل بكل سلسلة الإمداد وقد تؤدي إلى الاستغناء عن عمال.

ولا يزال حزبا حركة (5-نجوم) المناهض للمؤسسات وحزب الرابطة اليميني، على خلاف حول هذه المسألة إذ يعترض حزب الرابطة على فرض أي ضرائب جديدة على السيارات بينما يؤيد حزب حركة (5-نجوم) المؤيد للمحافظة على البيئة القواعد الجديدة.