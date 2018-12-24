جاكوار «آي ـــ بيس» الكهربائية في صالات العرض بالمنطقة العام المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جاكوار لاند روڤر» عن طرح سيارة جاكوار «آي ـ بيس I-PACE» الكهربائية بالكامل للبيع في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الثاني من عام 2019.

تم تصميم جاكوار «آي ـ بيس» لتكون سيارة كهربائية في الأساس، وهي تحظى بتصميم ايروديناميكي فعال مع مستويات متقدمة ضمن فئتها من حيث المساحة الداخلية.

وتجسد السيارة قوة وديناميكية علامة «جاكوار» بدون أي انبعاثات عوادم مع الحفاظ على الأداء العالي الذي تميزت به سيارات «جاكوار» الرياضية لما يقارب المئة عام. وترسم «آي ـ بيس» ملامح المستقبل ليس لأغراض النقل والمواصلات فحسب، وإنما أيضاً في مجال رياضة السيارات.

ومنذ الكشف عنها، حازت السيارة أكثر من 30 جائزة عالمية. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رشحت «أراب ويلز» مؤخراً «آي ـ بيس» للقب أفضل سيارة كهربائية للعام.