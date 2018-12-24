تفتيش داخلي على برامج عوادم فولكسفاغن

المصدر: فولفسبورغ - د ب أ

أعلنت شركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، أمس، أنها رصدت «أشياء لافتة للنظر» أثناء عملية تفتيش داخلي على برامج العوادم الجديدة لسيارات الديزل.

وأضافت فولكسفاغن أنها أخطرت «من دون إبطاء» المكتب الاتحادي للمركبات بهذا.

وحسب تصريحات فولكسفاغن، فإن الأمر يتعلق بسيارات الديزل بمحرك سعة 1.2 لتر من نوع إي إيه 189.

وأضافت الشركة أنه سيصدر على المدى القصير قرار «بشكل احترازي» بتعليق التنفيذ الحالي للحلول التقنية لسيارات الديزل ذات المحرك إي إيه سعة 1.2 لتر.من جانبها، ذكرت وزارة النقل أن المشكلة معروفة «والعملية يجري مراجعتها لدى المكتب الاتحادي للمركبات».