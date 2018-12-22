الهيدروجين طاقة بديلة

المصدر: دبي ـــ لؤي عبدالله

نظمت الفطيم تويوتا جولة ميدانية وعرضاً تقنياً عن المركبات الكهربائية العاملة بخلايا الوقود (FCEV) لمجموعة من الإعلاميين بهدف توضيح جميع المزايا البيئية للتكنولوجيا عديمة الانبعاثات.

وتبع العرض التوضيحي تجربة قيادة لسيارة تويوتا ميراي العاملة بخلايا الوقود (FCEV)، وجولة ميدانية في المحطة الأولى من نوعها في الدولة التي تزود بوقود الهيدروجين والمتواجدة في منطقة البادية في دبي فستيفال سيتي.

وتمكن الحضور خلال الجولة من مشاهدة عملية تعبئة خزان السيارة بوقود الهيدروجين والتي استغرقت 3 دقائق. وتتيح محطة الهيدروجين، فرصة نشر عدد أكبر من السيارات الكهربائية العاملة على خلايا الوقود كجزء من برنامج تجريبي، والذي بدأ في مايو 2017، بهدف اختبار تقنية خلايا وقود الهيدروجين الكهربائية عديمة الانبعاثات على طرقات الإمارات.

وتأتي إقامة هذه الفعالية في أعقاب زيارة عمل إلى اليابان، حيث تم توجيه الدعوة لعدد من المسؤولين الحكوميين من دولة الإمارات، بهدف التعرف على مبادرات الحكومة اليابانية لدعم بناء مجتمع منخفض الانبعاثات قائم على الهيدروجين بالتعاون مع شركة تويوتا.

كما جاءت الفعالية بعد سلسلة من العروض المحلية الخاصة بالتكنولوجيا عديمة الانبعاثات لأكثر من 40 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى على مدى العامين الماضيين، لإظهار الأداء الرائع لسيارة تويوتا ميراي والإمكانيات الواعدة الصديقة للبيئة التي يوفرها وقود الهيدروجين باعتباره وقوداً بديلاً في الإمارات.

وعلى عكس المركبات الكهربائية العاملة بالبطارية، فإن تويوتا ميراي، سيارة السيدان متوسطة الحجم ذات الأبواب الأربعة والتي تتميز بأداء ينافس بشكل كامل أداء المركبات التقليدية المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، لا يتم إعادة شحنها عبر توصيلها بمقبس الكهرباء وإنما تقوم السيارة بتوليد الكهرباء باستخدام الهيدروجين، بما يتيح لها قطع مسافة تصل لأكثر من 500 كلم، في حين ينبعث عنها بخار الماء فقط.

نقل مستدام

قال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «تعتبر الفطيم تويوتا رائدة في قطاع التنقل المستدام منذ العام 2008 عبر طرح حلول المركبات الهجينة الكهربائية، التي تمكنت حتى الآن من حماية البيئة وخفض ما يزيد على 7000 طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال أسطولها من سيارات الأجرة كامري الهجينة الكهربائية. وباعتبارنا رواداً في قطاع التنقل المستدام بدولة الإمارات، فإننا نتحمل المسؤولية في تولي زمام المبادرة لنشر ثقافة السيارات الصديقة للبيئة والتي ينتج عنها المحافظة على هواء نظيف».

وأضاف عباسي: «في حال تمّ اعتماد سيارة تويوتا ميراي أو أي سيارة أخرى عاملة بخلايا الوقود (FCEV) على نطاق محلي واسع في المستقبل بالتوافق مع رؤية الإمارات 2021، فإن هذا الأمر سيشكل على نحو فعّال دعماً كبيراً لجهود الإمارات في مسيرتها نحو اتخاذ إجراءات مناخية جادة.

وسيعزز ذلك الدعم المزايا العملية العديدة التي توفرها هذه المركبات، مثل انعدام الملوثات، انعدام التغيير السلوكي، المسافة المقطوعة الطويلة، إضافة إلى الحد الأدنى من وقت تعبئة وقود الهيدروجين الذي يتراوح من 3 إلى 5 دقائق».