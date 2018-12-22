«مرسيدس AMG GT» كوبيه تصل إلى المنطقة

كشفت شركة مرسيدس بنز الشرق الأوسط عن سيارتها «مرسيدسAMG GT» كوبيه رباعية الأبواب الجديدة كلياً، التي أطلقتها في منطقة الشرق الأوسط في حدث حصري أقامته في منتجع جميرا الجديد بجزيرة السعديات في أبوظبي.

أقيم هذا الحدث أثناء السباق الأخير لجائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا وان وحضره لويس هاملتون بطل فورمولا وان لخمس مرات وسائق مرسيدس بنز، حيث قدّم السيارة لوسائل الإعلام والضيوف الحاضرين.

وتنفرد سيارة مرسيدس AMG GT كوبيه رباعية الأبواب بتصميم يضع السيارة في ذات الفئة، التي تشغلها شقيقتها ثنائية الأبواب. وتبلغ السرعة القصوى لهذا الطراز 315 كيلو متراً في الساعة، وتتميز بأدائها الديناميكي الفائق يعززه محركها ثماني الأسطوانات الذي يوفر للسائقين تجربة لا مثيل لها من قبل.

وقال لينارت مولر تويت رئيس قسم التسويق والاتصالات في مرسيدس بنز الشرق الأوسط: «جاءت هذه السيارة ثمرة تعاون بين مرسيدس-بنز وAMG، مؤكدة على تفوقنا في عالم السباقات ورؤيتنا للمستقبل من خلال سيارة تمتاز بالقوة والأداء العملي وأعلى مستويات المتعة في القيادة».