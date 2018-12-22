«فولفو XC 40» أفضل سيارة للمرأة 2018

أضافت «فولفو للسيارات» لقباً جديداً إلى سجل طرازها «XC40» بحصدها جائزة «أفضل سيارة في العالم للمرأة، للعام 2018» عن فئة التفوق الأولى «Supreme Winner»، وهي الجائزة الوحيدة في العالم التي يتم التصويت عليها بالكامل من قبل إعلاميات بارزات في مجال صحافة السيارات بأنحاء العالم، ممن يُدلين بأصواتهنّ في اختيار السيارات الفائزة بفئات جوائز «أفضل السيارات للمرأة في العالم» المرموقة ذات الشهرة العالمية.

واختارت لجنة التحكيم المؤلفة من 34 عضواً من 27 دولة طراز «XC40»، وهي أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة تنتجها «فولفو»، كونها أفضل سيارة جديدة للمرأة لهذا العام. وتفوّقت «XC40» خلال جولتي تصويت سريتين على خمسة طرز منافسة وهي «بي أم دبيلو X2» و«جاغوار E-PACE» و«جاغوار I-PACE» و«بيجو 508» و«بورشيه كايين».

وقال جيسوس فرنانديز دي ميسا، مدير عام مستوردي فولفو للسيارات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إن هذه الجائزة تؤكد دور XC40 في تغيير قواعد اللعبة في صناعة السيارات، ما يعزز مفهوم الدمج الصحيح ما بين التصميم والراحة والسلامة والذي يجتذب الرجال والنساء على حد سواء في العالم.

ويأخذ صانعو السيارات في الاعتبار مجموعة من المعايير المهمة بالنسبة للنساء عند شراء سيارة كما هو ظاهر في عملية اتخاذ القرار المتعلق بجوائز «أفضل السيارات للمرأة في العالم» (WWCOTY). ويجري قياس هذه الجائزة وفقاً لمعايير السلامة والسعر والمظهر الخارجي ومساحة التخزين وراحة الأطفال وسهولة القيادة، فضلاً عن خيارات الألوان والجاذبية.